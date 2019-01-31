Орловский суд отменил выплату ФСИН компенсации Олегу Навальному

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Орловский областной суд удовлетворил апелляцию об отмене взыскания морального вреда в пользу Олега Навального с исправительной колонии №5 (поселок Нарышкино, Орловская область), в которой он отбывал наказание по "делу Ив Роше".

"Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда отменила решение районного суда и в удовлетворении исковых требований Олега Навального отказала", - сообщил сайт облсуда.

Ранее Урицкий райсуд Орла частично удовлетворил требования Навального, и в его пользу с ФСИН России было взыскано 50 тыс. рублей. Представители исправительной колонии №5 и ФСИН России обжаловали решение суда первой инстанции в апелляции.

"Обращаясь в суд, истец указал, что неисполнение ИК №5 обязанности по содержанию отбывающего наказания в строгих условиях осужденного Навального в дневное время в помещениях, раздельных от спальных помещений, причиняло ему нравственные страдания. Само по себе отбывание им наказания в местах лишения свободы, осуществляемые на законных основаниях, не порождают у него право на компенсацию морального вреда", - посчитал областной суд.

По оценке облсуда, Навальный также не представил каких-либо доказательств своих требований, "исходя из которых можно сделать вывод о причинении ему морального вреда".

Урицкий райсуд удовлетворил требование Навального о компенсации ему морального вреда в ноябре прошлого года.

Дело "Ив Роше"

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, которая утратила силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате Навальный был приговорен к 3,5 годам условно и 5 годам испытательного срока, его брат Олег - к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Наказание он отбывал в колонии в Орловской области. В июне 2018 года Олег Навальный вышел на свободу.