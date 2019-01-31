Торговый дом товаров из КНДР учредят во Владивостоке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Торговый дом товаров из КНДР со штаб-квартирой во Владивостоке будет учрежден в ближайшее время, а план его работы предполагается утвердить на заседании российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 6 марта. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Торговый дом будет учрежден как российское юридическое лицо уже в ближайшее время, а на заседании (межправкомиссии) стороны рассмотрят и утвердят план его работы", - заявил в четверг Крутиков, которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

Он отметил, что помимо центрального офиса во Владивостоке также будут созданы филиалы торгового дома в Москве и Пхеньяне.

Замглавы министерства напомнил, что сопредседателями межправительственной комиссии являются глава Минвостокразвития Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ.

Очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится 6 марта в Москве.

Крутиков отметил, что одним из ключевых вопросов повестки заседания комиссии будет тема строительства мостового перехода через реку Туманная.

"Мы обменялись материалами для подготовки технико-экономического обоснования, договорились, что к заседанию должны согласовать основные параметры объекта и выработать схемы его реализации", - сказал Крутиков.

Он сообщил, что в четверг во Владивостоке обсуждал вопросы подготовки к предстоящему заседанию межправительственной комиссии с заместителем министра внешнеэкономических связей КНДР Ли Гван Гыном.