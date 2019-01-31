Мэром Махачкалы избран экс-глава управы Басманного района Москвы Дадаев

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Депутаты городского собрания Махачкалы избрали мэром города бывшего главу управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева, передает корреспондент "Интерфакса".

39 из 41 депутата проголосовали "за" Дадаева. За вторую кандидатуру - председателя районного собрания Кировского района Махачкалы Эльмиру Абееву - проголосовали двое депутатов.

Третий кандидат - первый заместитель главы города Махачкалы Абдулмумин Ибрагимов - снял смою кандидатуру прямо перед голосованием.

После второго этапа конкурса на должность главы города Махачкалы из 40 заявленных кандидатур комиссия представила депутатам на рассмотрение этих трех кандидатов.