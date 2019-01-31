Московская патриархия опровергла отставку управляющего ее делами

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Московской патриархии скептически восприняли появившуюся в интернете информацию о том, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий оставляет пост ее управляющего делами.

"Это слухи и сплетни, а слухами и сплетнями православная церковь не занимается", - заявил в четверг заместитель управляющего делами патриархи архимандрит Савва (Тутунов) в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать эту информацию.

Священник напомнил, что все решения подобного рода принимает Синод, последнее заседание которого прошло в конце декабря, а следующее будет весной. "Митрополит не может уйти с должности, если Синод не принял такого решения", - отметил собеседник агентства.