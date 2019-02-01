Пять членов ИГ, готовивших теракты в Москве, проведут в колонии от 14 до 19 лет

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ оставил без изменения решение Московского окружного военного суда, приговорившего пятерых членов международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) к длительным срокам заключения за подготовку терактов в Москве, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

"В 2018 году суд признал Бабаева М.С. Джанатлиева Ш.М., Махадалиева Н.Е., Газимагомедова Х.А., Тукиева З.М. виновными в совершении преступления... и приговорил их к различным срокам лишения свободы - от 14 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы УФСБ.

Следствие установило, что Бабаев создал структурное подразделение "ИГ" и привлек для участия в его деятельности Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедоваи Тукиева, планировавших совершить теракты в Москве.

Кроме того, отмечает спецслужба, они планировали разбойные нападения на предпринимателей, чтобы обеспечить преступное сообщество деньгами, а также нападения на сотрудников полиции с целью завладения их табельным оружием.

Расследование дела вело следственное подразделение УФСБ России по Москве и Московской области.