Голикова распорядилась проверить все психоневрологические интернаты в России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам проверить психоневрологические интернаты (ПНИ) в России.

"Несколько дней назад я дала поручение Роструду вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором провести проверки всех психоневрологических интернатов", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере.

Работа ПНИ критикуется общественными организациями, а чрезвычайные ситуации в интернатах периодически появляются в СМИ. Так, в 2015 году пожар в Новохоперском ПНИ в Воронежской области унес жизни 23 человек, трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение проблемы состояния зданий ПНИ и условий содержания инвалидов и пожилых людей с психическими расстройствами в них.

Весной прошлого года в Биробиджане 10 пациентов ПНИ скончались от пневмонии, директор учреждения был уволен, сообщалось о возбуждении уголовных дел. В июле внимание следователей привлек случай насилия сотрудника томского ПНИ "Забота" по отношению к пациенту. В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли). В сентябре СК заинтересовался информацией об ущемлении прав инвалидов в ПНИ города Полесска Калининградской области. Директор ПНИ в Брянской области была арестована в январе по обвинению в получении взятки, по версии следствия, связанной с поставкой продуктов для подопечных.

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов летом прошлого года призывал усилить общественный контроль, в том числе, в ПНИ, где бывают случаи нарушения прав граждан.

Глава Минтруда Максим Топилин в конце прошлого года заявил, что ведомство готовит реформу ПНИ.