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Саратовская колония для опасных рецидивистов заработала в штатном режиме после бунта

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Саратовская колония особого режима, где произошел массовый конфликт, функционирует в штатном режиме, назначена служебная проверка, сообщили в пресс-бюро регионального управления ФСИН.

"В учреждение направлена комиссия из числа уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Ранее в пресс-бюро сообщили об акции неповиновения в колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более ста человек осуждены за убийства, 14 - за педофилию, остальные - за другие особо тяжкие преступления). Некоторые осужденные повредили мебель и другое имущество.

По данным ФСИН, 70% заключенных колонии не поддержали акцию. "В ИК номер семь незамедлительно прибыл начальник ФСИН Геннадий Казаков, представители прокуратуры и общественных организаций", - говорилось в пресс-релизе.

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Теги: ФСИН России
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