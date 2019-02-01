Сотрудница алтайской полиции осуждена за хищение компенсаций после паводка

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае вынес приговор сотруднице полиции, которая путём мошенничества похитила 220 тысяч рублей, предназначенные в качестве компенсации пострадавшим от паводка, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"В мае 2014 на территории Быстроистокского района произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. Местная жительница, дознаватель отдела полиции, знала о праве пострадавших на компенсации. Она жила в селе, не пострадавшем от паводка, но решила похитить бюджетные средства. Она подготовила документы, якобы обосновывающие право на получение выплат в связи с полной утратой имущества. В результате ей удалось получить 220 тысяч рублей", - сказали в пресс-центре.

Женщина признана судом виновной в мошенничестве (ч.1 ст. 159 УК РФ). Она оштрафована на 30 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда осужденная возместит ущерб государству в размере 220 тысяч рублей.