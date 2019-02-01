Апелляция в Волгограде оправдала полицейских, сломавших руку задержанному

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд вынес оправдательный приговор двум сотрудникам полиции, которые ранее были осуждены условно за применение насилия с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

По данным следствия, в феврале 2016 года потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за совершение административного правонарушения.

"В помещении отдела полиции, куда мужчина был доставлен для установления личности и составления протокола, он отказывался выполнять законные требования стражей порядка, после чего двое сотрудников полиции применили к потерпевшему силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские начали заводить руки задержанного за спину, в результате чего мужчина получил перелом одной из рук.

Кировским районным судом Волгограда стражи порядка были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

Один был приговорен к 4 годам лишения свободы условно, другой - к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Не согласившись с постановленным приговором, защитники осужденных подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить приговор суда первой инстанции и оправдать подзащитных. Гособвинения, в свою очередь, напротив добивалось назначения полицейским наказания в виде реального лишения свободы.

"Проверив материалы уголовного дела, проанализировав доводы, изложенные в апелляционном представлении и апелляционных жалобах, а также заслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что Веретенников и Кирносов действовали в рамках полномочий, предоставленных им федеральным законом "О полиции"", - сообщается в пресс-релизе.

В связи с отсутствием в действиях полицейских состава преступления Волгоградский областной суд вынес оправдательный приговор с признанием права на реабилитацию.