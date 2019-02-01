Московский суд арестовал популяризатора незаконных налоговых схем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU -Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова, следует из картотеки дел. Согласно ее данным, Сивков является фигурантом дела о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Сивков арестован на срок до 4 марта 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в суде. По словам источника, знакомого с материалами дела, при вынесении постановления об избрании меры пресечения суд учел, что подозреваемый не проживает по адресу регистрации, а на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты за границу.

Речь идет об известном популяризаторе схем незаконной налоговой оптимизации, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ходом дела источник. Ранее Сивков выступал от имени учрежденной им "Партии налогоплательщиков России" (ПНР), которая в декабре 2017 года была ликвидирована решением Верховного суда РФ по заявлению Минюста за нарушение закона о политических партиях. Он входил в саморегулируемую организацию аудиторов "Ассоциация "Содружество", а затем был исключен из нее.

Сивков также является генеральным директором и учредителем ООО "Издательский дом Евгений Сивков". По большей части издательский дом выпускает его собственные тексты и брошюры по налоговой оптимизации. Издание "Черная и белая оптимизация налогов (3500 налоговых схем). Новая программа" сопровождается такой, например, аннотацией: "Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с наслаждением садиста острым скальпелем снимает кусок за куском кожу с налогоплательщиков. При этом "клиент" доведен до такой кондиции, что сам получает наслаждение от вида происходящего".

Еще одним направлением бизнеса Сивкова были семинары по налоговой оптимизации. Слушателям обещали, что после них средний показатель снижения налогов составит 30%.

Уголовное дело, в котором фигурирует Сивков, возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве 23 декабря 2018 года.