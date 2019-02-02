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В Госдуме рассказали, кому помогает Вячеслав Володин

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году направил 38,85 млн рублей своих личных доходов на благотворительность, сообщает в субботу официальный сайт нижней палаты.

Из них по 2,5 млн рублей Володин пожертвовал Благотворительному фонду имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", говорится в сообщении.

"Кроме этого, Вячеслав Володин перечислил 4,25 млн рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ", - отметили в Госдуме.

Сайт цитирует советника по связям со СМИ председателя Госдумы Анастасию Кашеварову, которая обратила внимание на то, что 22 млн рублей пошли на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области, а также на приобретение зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников.

"Еще 5 млн рублей Вячеслав Володин направил на завершение строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. Шестиподъездный дом строится для расселения 23 бараков, постройки 1943-46 годов, которые не вошли в программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Дом планируется сдать под заселение в сентябре этого года. Благодаря реализации благотворительного проекта в новые квартиры переедут 256 семей", - рассказала советник.

Сайт напоминает, что по итогам 2017 года спикер направил половину своих доходов - 25,5 млн рублей на благотворительность, а в 2016 году - 31 млн рублей. "В 2014 и 2015 годах Вячеслав Володин передал на благотворительность около половины полученных доходов - по 40 млн рублей ежегодно", - отмечается в сообщении.

В Госдуме уточнили, что большая часть дохода спикера - прибыль по вкладам и ценным бумагам. Володин владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", более 10 лет назад акции продал.

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Теги: Госдума, Вячеслав Володин, Доктор Лиза
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