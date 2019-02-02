Десять машин попали в ДТП на трассе "Дон" в Тульской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сразу семь автоаварий произошло на трехкилометровом участке федеральной трассы "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Из-за неблагоприятных погодных условий на участке трассы "Дон" от 193 до 195 км произошло семь ДТП с участием не менее десяти машин. В общей сложности пострадали три человека, среди них детей нет. Всем им медицинская помощь оказана на месте", - сказал представитель ведомства.

В ГИБДД уточнили, что из-за аварий, которые были на расстоянии 300-400 метров друг от друга, заторов не было, движение не прекращалось.

В течение всего дня в Тульской области идет ледяной дождь, температура воздуха составляет до минус 3.