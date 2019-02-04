Три человека погибли на пожаре в Забайкалье из-за курения в постели

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел вечером в воскресенье в селе Улеты Забайкальского края, погибли три человека, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"На момент прибытия пожарных помещение было сильно задымлено, однако это не помешало ликвидировать возгорание менее чем за 10 минут. В результате огнем повреждены вещи на площади 2 кв. метра. Погибли три человека", - говорится в сообщении

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

"По сообщениям очевидцев, вечером трое погибших распивали спиртные напитки. По предварительным данным, один из них закурил в постели, в следствии чего загорелся матрац. Из-за его халатности погибли двое его товарищей", - отмечается в сообщении.