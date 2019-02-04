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Более 40% из желающих уехать из страны составляет молодежь

В целом о желании эмигрировать заявили 17% участников опроса "Левада-центра"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Среди россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства, наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Наименьший показатель, согласно опросу, приходится на возрастную группу старше 55 лет (5%).

В целом, численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса.

При этом о стремлении перебраться за границу чаще говорят жители российских городов с населением более 100 тыс. человек, чем те, кто проживает на селе.

"Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства", - отмечают в "Левада-центре".

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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Теги: Левада
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