В Пермском крае возбудили дело после выдачи сиротам квартир в доме с трещинами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Пермском крае в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства выдачи детям-сиротам квартир в доме, где имеются явные признаки аварийности, сообщает краевое управление СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2014 и 2016 году администрация Нытвенского городского поселения выдала разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для проживания сирот из детских домов.

"Согласно акту осмотра технического состояния многоквартирного дома, в доме имеется ряд дефектов и признаков аварийности его отдельных конструктивных элементов", - говорится в сообщении.

Следователи допросили жильцов дома, проектировщиков, гендиректора организации-подрядчика, выдавших разрешение на ввод дома должностных лиц, а также специалистов министерства строительства Пермского края, которые участвовали в приемке жилья.

В настоящее время следствие инициировало проведение необходимых работ по минимизации и устранению дефектов, создающих угрозу проживания в доме. По уголовному делу проводится судебная строительно-техническая экспертиза.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, этот дом был построен за деньги краевого бюджета, в нем 48 квартир.

"Это невозможно представить, если бы я не видел это своими глазами: в квартирной стене, выходящей в подъезд, трещина и через нее видно, что творится в подъезде. На третьем этаже протекает кровля, протекают другие коммуникации - нарушение всех технологий строительства видно даже неспециалистам. Этот дом, которому всего три года, нужно признавать непригодным для проживания, а людей расселять", - приводятся в сообщении слова Микова.

По информации омбудсмена, в Верещагинском районе этим же застройщиком построен дом "аналогичного качества".

Омбудсмен отмечает, что для приведения дома в нормативное состояние власти региона приняли решение о дополнительном финансировании.