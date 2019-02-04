Прохоров поменял схему владения "Онэксимом"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Михаил Прохоров поменял схему владения ООО "Группа "Онэксим", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

До сих пор бизнесмен владел компанией через Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. С 1 февраля все 100% долей ООО принадлежат М.Прохорову лично.

В "Онэксиме" отказались от комментариев.

Напрямую ООО "Группа "Онэксим" владеет контрольным пакетом акций генерирующей компании ПАО "Квадра" , а также 3,7%-ной долей в рейтинговом агентстве АКРА.

Исключение зарубежных компаний из цепочки собственности - распространенная в последнее время среди крупнейших российских предпринимателей практика. Так, например, с кипрской Unifirm на ООО "Севергрупп" перевел "Силовые машины", "Свезу" и "Утконос" Алексей Мордашов. Также в российскую юрисдикцию были переведены активы Алишера Усманова и его партнеров.