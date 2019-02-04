Жительница Мценска попала в больницу из-за льда, упавшего с крыши прокуратуры

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Мценска оказалась в больнице после того, как на нее упала наледь с крыши здания местной прокуратуры.

Региональное СУ СКР в понедельник сообщает, что инцидент произошел на улице Красноармейская. "Упавшая с крыши здания Мценской межрайонной прокуратуры снежная наледь травмировала 48-летнюю местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Руководитель СУ СКР по Орловской области взял ход расследования под личный контроль.