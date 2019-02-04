Власти Севастополя намерены за 5-7 лет перевести общественный транспорт города на газ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Севастополя намерены в ближайшие пять-семь лет создать в городе сеть газозаправочных станций и обеспечить переход общественного транспорта на газ, сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на итоги его заседания, состоявшегося в понедельник.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, обращаясь в ходе заседания к и.о. директора департамента транспорта Евгению Исакову сказал: "Вы должны обеспечить в будущем переход городских автобусов на газ. У нас до сих пор большое их количество не соответствует экологическим нормам. Вместе с тем, постепенно доля государственного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок растет. Логично было бы в течение пяти-семи лет перевести весь общественный автобусный транспорт на газ. И главным ограничителем для этого является отсутствие газовых заправок".

По словам Овсянникова, город приобрел 265 автобусов на газу. "Уже 215 автобусов у нас стоит на маршруте, и они не успевают заправляться. А мы ничего не делаем по развитию газовых заправочных комплексов", - подчеркнул он.

Как уточнили "Интерфаксу" в департаменте транспорта Севастополя, на данный момент в городе работает одна газозаправочная станция, вторая может быть введена в этом году. В целом автобусы на газу составляют примерно четверть всего общественного транспорта региона.

В целях развития рынка газомоторного топлива внесены изменения в госпрограмму "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на 2017-2023 годы". Они предполагают строительство газозаправочных комплексов за счет средств инвестора и софинансирования из федерального бюджета.

В рамках программы также планируется стимулировать частных перевозчиков приобретать транспортные средства на природном газе. По прогнозам департамента транспорта, в 2020-2021 году они закупят порядка 100 таких автобусов.