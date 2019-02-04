Браконьеров поймали за разделыванием туши лося на кладбище в Ульяновске

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники охотнадзора министерства природы Ульяновской области и егери задержали браконьеров на территории мусульманского кладбища в Ульяновске, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

По информации Минприроды, охотники разделывали тушу лося.

"По словам задержанных, лось погиб, повиснув на ограде. В настоящее время сотрудниками УМВД проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли анализы для исключения сибирской язвы и бешенства у погибшего животного, отмечается в пресс-релизе.