Экс-полицейский получил 6 лет колонии за взятки от подпольных казино во Владимире

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский райсуд Владимирской области вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по делу о получении взяток в размере 5,6 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 6 годам 4 месяцам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года, со штрафом в размере двукратной суммы взятки. Бывший полицейский признан виновным по статье о получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что на протяжении трех лет оперуполномоченный за денежное вознаграждение регулярно сообщал двум местным предпринимателям служебную информацию о планируемых проверках их незаконно действующих четырех игорных заведений. Доступ к информации он имел в силу занимаемой должности.

Продолжается расследование по уголовному делу в отношении двух взяткодателей.