В Ростове-на-Дону умер спаситель семи еврейских семей в годы войны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в возрасте 92 лет скончался Михаил Зирченко, который спас в годы войны 32 человека - семь еврейских семей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

"За этот подвиг в 2004 году израильский институт памяти "Яд ва-Шем" присудил ему почетное звание "Праведник народов мира", - сказал пресс-секретарь РЕК Михаил Савин.

Село, в котором жила семья Зирченко, было оккупировано немцами. Осенью 1941 года в него пришли беженцы - 32 человека, в основном дети, старики, женщины. Михаил хорошо рисовал, и помог изготовить для евреев поддельные документы, потом в течение двух лет - с 1941 по 1943 гг. - они с отцом прятали беженцев в силосных ямах во время облав, которые периодически устраивали нацисты.

После войны Зирченко стал художником. Учился в Строгановском училище в Москве и окончил Грековское училище в Ростове-на-Дону, в этом же городе остался жить.

Совсем недавно, 21 января история Зирченко была в центре внимания на открытии мультимедийной выставки "Спасители" в Музее Москвы, с которой в этом году торжественно началась "Неделя памяти жертв Холокоста". Его подвигу был посвящен отдельный стенд выставки, рассказывающей о 206 российских "Праведниках народов мира", в том числе, пяти живших на тот момент..