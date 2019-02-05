На Алтае из-за 35-градусных морозов начали отменять автобусные рейсы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Автовокзал Барнаула отменил более 70 пассажирских рейсов из-за аномальных морозов, которые уже неделю стоят на территории региона, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе автовокзала.

"Из-за сильных морозов отменены 72 рейса во вторник. Уже известно, что завтра также будут отменены около 10 рейсов, возможно больше - будем определяться, исходя из погодных условий", - отметили в справочной службе.

Автобусы отменены в большинстве случаев на дальние расстояния.

На прошлой неделе в Алтайском крае установились аномальные морозы. В регионе действует штормовое предупреждение до 8 февраля: в этот период прогнозируется, что температура воздуха опустится до минус 45 градусов.

Во вторник столбик термометра в Барнауле опустился до минус 36 градусов.