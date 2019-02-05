Водитель спорткара, насмерть сбивший инспектора в Сызрани, осужден почти на 3 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сызранский районный суд вынес обвинительный приговор водителю, который в ноябре 2018 года насмерть сбил сотрудника ГИБДД, пытавшегося остановить его за превышение скорости и обгон по встречной полосе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Сызранском районном суде, водитель приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишению водительских прав сроком на 3 года.

"Кроме того, суд взыскал с подсудимого в счет компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших со стороны погибшего сотрудника ГИБДД по 1 млн 450 тыс. рублей каждому"- сказал собеседник агентства.

По словам представителя суда, водитель с обвинением согласился полностью, по его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

5 ноября 2018 года водитель Infiniti G35 Sport сбил инспектора ДПС отдела "Сызранское" в районе 925-го км трассы М5-Урал. После этого автомобиль съехал в кювет. Сотрудник ГАИ и пассажир Infiniti скончались от полученных травм. По данным ГУ МВД, инспектор ДПС пытался остановить машину Ihfiniti за обгон по встречной полосе и превышение скорости.

В отношения водителя было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).