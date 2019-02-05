Mercedes-Benz отзовет в РФ 7 тыс. автомобилей С и GLC-классов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 7,011 тыс. автомобилей Mercedes-Benz C и GLC-классов (тип 205, тип 253).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно", - отмечают в ведомстве.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На автомобилях будет произведена актуализация программного обеспечения головного устройства Audio 20.

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.