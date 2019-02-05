Биологи выявили гены, отвечающие за жизнестойкость ладанной сосны

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Биологи Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с коллегами из США, Канады и Германии выявили ассоциации генов, позволяющие ладанной сосне оставаться устойчивой к неблагоприятным изменениям окружающей среды, сообщили в пресс-службе вуза.

"Это растение очень важно для промышленности, потому необходима разработка методов отбора еще на стадии семян и саженцев, а также выведение сортов, обладающих повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам, например, к засухе", - сообщили в пресс-службе СФУ.

Как уточнили в вузе, древесина ладанной сосны отличается высокой прочностью и не гниет, поэтому ее часто используют в жилищном и производственном строительстве, в судо- и вагоностроении, в мебельной промышленности, а также для изготовления телеграфных столбов, рудничных стоек, железнодорожных шпал.

В рамках исследования биологи изучили последовательность нуклеотидов всех экзонов (участков ДНК, кодирующих белки) ладанной сосны, что позволило им выделить гены, отвечающие за адаптацию растения к разнообразным факторам окружающей среды, в том числе к засухе.

"Впервые в мире использовано почти 3 млн маркеров ДНК, представляющих более 40 тыс. генов ладанной сосны - наиболее экономически ценного вида древесных в мире - для изучения связей с экспрессией генов, отвечающих за важные адаптивные и селекционные признаки", - сообщил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, руководитель лаборатории лесной геномики СФУ Константин Крутовский.

Исследования проводились при поддержке проекта Pine Integrated Network: Education, Mitigation, and Adaptation Project (PINEMAP). Результаты работы опубликованы в журнале BMC Genetics.

Сибирский федеральный университет (СФУ) был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения 20 институтов и три филиала, в которых обучается более 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакс" за 2018 год СФУ занимает 13-е место.