СК попросит о заочном аресте десятого фигуранта дела о гибели российских военных в Сирии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте Марвана Абдулькарима Хатыба, обвиняемого в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова в рамках объединенного дела о гибели российских военнослужащих в Сирии.

"В суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте Хатыба. Оно будет рассмотрено в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Хатыбу заочно предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ - по ч.2 ст. 105 УК РФ (Умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), по ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Он объявлен в международный розыск.

Хатыб стал десятым фигурантом данного уголовного дела. С июля 2018 года Басманный суд выдал санкцию на заочный арест девятерых граждан Сирии - Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Им предъявлено обвинение по аналогичным статьям. Шрейбе также инкриминируется совершение организованной группой кражи на сумму более 1 млн рублей (ч.4 ст.158 УК РФ).

Граждане Сирии заочно арестованы в рамках объединенного уголовного дела о гибели российских военнослужащих в Сирии. Они объявлены следствием в международный розыск.

Гибель российских военных в Сирии

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, Следственный комитет объединил в единое производство уголовные дела о расследовании гибели в Сирии пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова, а также морского пехотинца Александра Позынича.

Су-24М Пешкова был сбит 3 ноября 2015 года турецким истребителем вблизи сирийско-турецкой границы в районе горной Латакии. Экипаж самолета катапультировался. Пешков был застрелен боевиками с земли во время приземления на парашюте. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24М погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

3 февраля 2018 года боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Филипов катапультировался, после приземления вступил бой и был тяжело ранен. Он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипов также удостоен звания Героя России посмертно.