"Мираторг" заказал ученым поиск генетических маркеров морозостойкости коров

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мяса в России, заключил с ФИЦ "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) соглашение о проведении генетических исследований. Об этом сообщил замдиректора ИЦиГ Петр Куценогий журналистам во вторник в Новосибирске.

"Это - маркеры (генетические - ИФ) устойчивости крупного рогатого скота к холоду", - сказал он.

Объем контракта и сроки выполнения он не уточнил, сославшись на соглашение о конфиденциальности, заключенное сторонами.

При этом Куценогий отметил, что с рядом других компаний ведутся исследования, касающиеся устойчивости к специфическим заболеваниям.

"Мираторг" построил с нуля вертикально интегрированное производство мраморной говядины с поголовьем крупного рогатого скота более 629 тыс. голов. Собственное материнское стадо превышает 270 тыс. голов с отличной генетикой, что позволило полностью заместить импорт маточного поголовья. Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов в ближайшие несколько лет.

"Мираторг" основан в 1995 году. Его предприятия расположены в 15 регионах России, осуществляют полный цикл производства "от поля до прилавка". В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

В 2018 году холдинг произвел 423 тыс. тонн свинины, что на 1,9% больше, чем в 2018 году. Производство говядины выросло на 32% - до 108 тыс. тонн, полуфабрикатов - на 13%, до 51 тыс. тонн, мяса птицы - осталось на уровне предыдущего года в 114 тыс. тонн.