В Министерстве труда заявили, что все рабочие из КНДР покинут Россию к концу года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Все рабочие из Северной Кореи в текущем году вернутся на родину из России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Рабочие из КНДР к концу 2019 года покинут нашу страну в соответствии с резолюцией ООН", - сказал министр во вторник на пресс-конференции в Нальчике.

Он подчеркнул, что Российская Федерация будет исполнять все международные соглашения.

В ноябре 2018 года посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тысяч человек. "С момента принятия в декабре прошлого года резолюции количество рабочих из Северной Кореи, которых раньше в стране было около 34 тысяч, сократилось до 11 тысяч", - сказал тогда дипломат в эфире "Пятого канала".

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.