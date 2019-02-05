Начальник отдела центральной таможни задержан по делу о взятке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Задержан начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Согласно сообщению, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления по статье "Получение взятки".

"Предварительными данными установлено, что указанное должностное лицо Центральной оперативной таможни в апреле 2018 года получило от представителя одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по импорту товаров, взятку в сумме 347 тысяч рублей за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного производства в отношении коммерческой организации и дальнейшее не проведение проверочных мероприятий в отношении неё", - сообщает СУ СКР.

По данным ведомства, во вторник в результате совместно проведенных сотрудниками московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностное лицо Центральной оперативной таможни задержано.

"Проводятся неотложные следственные действия по закреплению доказательственной базы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.