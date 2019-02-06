Годовалую девочку на Камчатке убило упавшей кухонной плитой

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели девочки 2017 г.р., сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Смерть ребенка наступила в результате падения кухонной плиты "Мечта" на грудную клетку девочки", - говорится в сообщении.

В апреле девочке исполнилось бы два года

Трагедия произошла в одной из квартир в городе Елизово. В тот момент матери девочки дома не было, за ребенком присматривал пожилой сосед.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.