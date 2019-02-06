Горевший более недели пожар на мусорном полигоне под Читой потушен

Диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 25 человек Подробнее

Возбуждено уголовное дело в связи с заражением ульяновских суворовцев

Оппозиционер должен будет удалить и опровергнуть материалы расследования ФБК о поставках продовольствия Росгвардии Подробнее

Проект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кг Подробнее

ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО

5 февраля 16:58

В СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей Арашуковых

Таким образом комитет опроверг сообщения об отдыхе главы СКР в гостях у Арашуковых в Карачаево-Черкесии Подробнее

5 февраля 13:02

Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере без альтернативы прошел первое чтение в Думе

Документ нацелен на привлечение частных инвестиций Подробнее

5 февраля 12:20

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом

Наряду с прежними правилами, с 18 февраля разрешат провозить ручную кладь весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также личные вещи Подробнее

4 февраля 17:59

Ozon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачи

Онлайн-ритейлер заявляет, что снизил цены на товары, и предлагает оформлять заказы с самовывозом за 299 рублей Подробнее

4 февраля 15:16

Спортклуб, отправивший детей на конкурс в Калугу, работал без лицензии

Ранее сообщалось, что по пути автобус с детьми попал в ДТП, погибли семь человек Подробнее

4 февраля 14:15

Причины смерти рэпера Децла пока не установлены