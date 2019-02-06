Горевший более недели пожар на мусорном полигоне под Читой потушен

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Открытое горение на полигоне бытовых отходов, которое началось более недели назад в пригороде Читы, ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии.
"Пожар на полигоне ликвидирован, но специалисты еще устраняют локальные очаги в местах тления мусора", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в 29 января в пригороде Читы загорелся полигон твердых бытовых отходов. 31 января власти Читы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона в связи с возгоранием. В ликвидации пожара было задействовано до 10 единиц спецтехники, работы велись круглосуточно.