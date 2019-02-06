СКР возбудил дело о незаконном уголовном преследовании российского следователя на Украине

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) намерен установить личности сотрудников украинских правоохранительных органов, возбудивших дело против российского следователя, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она рассказала в среду "Интерфаксу", что не установленным пока лицам вменяется незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя СКР, осуществляющего уголовное преследование граждан Украины - экс-премьера Арсения Яценюка, представителя организации "Братство" Дмитрия Корчинского, координатора С14 Сергея Мазура и экс-лидера движения "Правый сектор" (запрещено в РФ), депутата Дмитрия Яроша. Дело связано с деятельностью незаконных вооруженных формирований в период 1994-1995 годов на территории Чечни.

"Российским следствием получены неопровержимые доказательства причастности указанных граждан Украины к преступной деятельности бандформирований и участию в боестолкновениях на стороне боевиков на Северном Кавказе, о чем вынесены соответствующие процессуальные документы, которые в установленном законом порядке направлены в компетентные органы Украины", - сказала Петренко.

Она отметила, что, в свою очередь, украинская сторона "по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя".

"В настоящее время следствием принимаются меры к установлению всех причастных к незаконному уголовному преследованию российского следователя должностных лиц правоохранительных органов Украины, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - сказала представитель СКР.

Возбуждено уголовное дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления (ч. 2 ст. 299 УК РФ).

Дело против российского следователя

Как сообщалось, 1 февраля этого года Генпрокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову в незаконном привлечении к уголовной ответственности Яценюка, Корчинского, Мазура и Яроша.

"Сегодня составлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного в ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ", - сказал журналистам прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Александр Новиков в Киеве.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что следователь "при отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к указанным преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 УК РФ (бандитизм)".