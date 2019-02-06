Экс-замглавы Росимущества Архангельской области и НАО получил 8,5 лет колонии за взятки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Архангельске вынесли приговор бывшему заместителю руководителя МТУ Росимущества по делу о взяточничестве, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Поморья.

"56-летний Михаил Шмырев осужден по двум преступлениям, предусмотренным ч.6 ст.290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере), по совокупности к 8,5 годам... колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти... на три года", - говорится в сообщении.

Кроме того, посредник получения взятки - 52-летний коммерческий директор ООО "Росток" Аркадий Павлов - осужден по ч. 4 ст. 2911 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.

В законную силу приговор не вступил.

Как установил суд, с декабря 2016 по май 2017 года М.Шмырев получил взятку более 3 млн рублей от представителя фирмы под видом оказания юридических и консультативных услуг. При этом он обещал обеспечить победу этой организации в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в Устьянском районе. Взятку М.Шмырев получил при посредничестве А.Павлова и иных лиц.

Кроме того, в 2017 году сотрудник МТУ Росимущества договорился о получении взятки почти в 3,5 млн рублей за обеспечение фирме победы в аукционе по реализации арестованного нежилого помещения, расположенного в Северодвинске. В качестве первого платежа по взятке он получил 1 млн рублей, а при передаче очередного платежа в сумме 200 тыс. рублей М.Шмырев был задержан.