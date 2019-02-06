Путин отменил часть введенных против Турции мер

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отменяются некоторые специальные экономические меры, введенные ранее в отношении Турции.

В частности, указом президента частично возобновляется действие межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран. Указом президента МИД РФ поручено уведомить турецкую сторону о частичном возобновлении действия данного соглашения, подписанного 12 мая 2010 года.

Указ президента от 6 февраля опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с указом, Россия возобновляет действие соглашения о взаимных поездках для граждан Турции, имеющих действительные специальные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турции. В указе подчеркивается, что эти ограничения снимаются "при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан РФ, имеющих действительные служебные паспорта".

Соглашение об условиях взаимных поездок возобновляет также свое действие для граждан Турции - профессиональных водителей, осуществляющих международные автоперевозки. Это также будет сделано при условии принятия Турцией на принципах взаимности аналогичных мер в отношении российских водителей, занимающихся международными автоперевозками.

Действие российско-турецкого соглашения об условиях взаимных поездках граждан было приостановлено с 1 января 2016 года указом президента РФ "О мерах по обеспечению нацбезопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Указ был подписан 28 ноября 2015 года.