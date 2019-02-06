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BMW отзовет в РФ 28,6 тыс. машин из-за проблем с системой рециркуляции отработавших газов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автомобилестроительного концерна BMW ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" отзывает в РФ 28,631 тыс. автомобилей BMW различных моделей.

Причиной отзыва указанных автомобилей является то, что "возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надёжен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля".

"Последствиями может стать негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламенение отложения. Это может привести к локальному обгоранию системы выпуска", - отмечает Росстандарт.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 19,919 тыс. автомобилей BMW F84 (M4), F01 (7 серия), F02 (7 серия), F06 (6 серия), F07 (5 серия GT), F10 (5 серия), F11 (5 серия, кузов "универсал"), F12, F13 (6 серия, кабриолет и купе), F15 (модель X5), F16 (модель X6), F22 (2 серия), F25 (модель X3), F26 (модель X4) и F34 (3 серия GT), реализованные c 2011 года по 2015 год с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

Также отзываются 8,712 тыс. автомобилей BMW серий F10 (5 серия), F15 (модель X5), F21 (1 серия), F22 (2 серия), F25 (модель X3), F26 (модель X4), F30 (3 серия), F32 (4 серия), F33 (4 серия, кабриолет), F34 (3 серия GT) и F36 (4 серия Gran Coupe), реализованные с 2014 года по 2016 год, с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

Уполномоченные представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" уведомят владельцев отзываемых автомобилей через рассылку писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях будет проведена проверка и, при необходимости, будут заменены радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"Работы на автомобилях, имеющие статус "ПТС заблокирован" (в списке VIN-номеров), будут проведены до передачи автомобилей клиентам", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: BMW
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