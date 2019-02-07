Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранного оборудования для общепита

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает запретить допуск отдельных видов оборудования для общественного питания из иностранных государств для целей осуществления государственных и муниципальных закупок.

Соответствующие поправки в постановление правительства №656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ведомство подготовило вместе с ассоциацией "Росспецмаш" и производителями оборудования для общественного питания и торговли, сообщил Минпромторг.

"Данный механизм в совокупности с уже реализуемыми мерами государственной поддержки будет способствовать увеличению объемов производства отечественной машиностроительной продукции в ближайшие три года на 20%, расширению номенклатуры выпускаемых в России видов техники", - отметил глава министерства Денис Мантуров, процитированный в сообщении.

По данным Минпромторга, на сегодняшний день отечественные производители занимают 64% рынка "и способны полностью удовлетворить спрос на пищевое оборудование, формируемый государственными и муниципальными учреждениями, снабдив школы, больницы, детские сады, высшие учебные заведения современной техникой". Продукция предприятий пищевого машиностроения экспортируется в Китай, Германию, Турцию и Индию.

Предложения Минпромторга затрагивает широкий спектр товаров. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, планируется ввести запрет на витрины и холодильные шкафы, посудомоечные машины, кондитерские и хлебопекарные печи, пищеварочные котлы, конвекционные печи, пекарские и жарочные шкафы, промышленные мясорубки, картофелеочистительные и овощерезательные машины, машины для подготовки теста, гигиеническое и вспомогательное оборудование (рамы, тележки, столы, стеллажи) и др.