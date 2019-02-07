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Встречный ветер помешал самолету NordStar долететь до Новосибирска

После посадки в Абакане в самолете выявили неисправность

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Хайнань (КНР) - Новосибирск, совершил посадку в Абакане (Хакасия) по погодным условиям. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Из-за сильного встречного ветра командир воздушного судна принял решение приземлиться в Абакане для дозаправки, на борту находилось 163 пассажира. После посадки, произошедшей около 12:00 по Москве, был проведен осмотр судна, выявивший неисправность - одна из деталей требует замены", - сказала она.

Предполагается, что после ремонта самолет продолжит полет в Новосибирск.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавила Горбунова.

Самолет выполнял чартерный рейс.

Как сообщалось, аналогичный случай с самолетом этой же авиакомпании, летевшим по тому же маршруту, произошел 31 января, самолет приземлился для дозаправки в Абакане, однако в тот раз ремонт не потребовался.

Теги: NordStar, Новосибирск, Абакан

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