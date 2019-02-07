Прокуратура заинтересовалась многочасовой задержкой рейса Nordwind Airlines во Вьетнам

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Задержка почти на 18 часов вылета самолета авиакомпании "Северный Ветер" (Nordwind Airlines) из Шереметьево стала предметом прокурорской проверки.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с задержкой авиакомпанией ООО "Северный Ветер" в международном аэропорту Шереметьево рейса "Москва - Камрань" более чем на 18 часов", - говорится в сообщении ММТП.

Рейс 2735 Москва (Шереметьево) - Камрань авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был вылететь 6 февраля в 16:30, был перенесен на 10.00 четверга.

Проверка приводится Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход и результаты проверки находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, добавили в ведомстве.

По данным СМИ, ночь в аэропорту "Шереметьево" провели более 400 туристов, которые должны были отправиться во Вьетнам рейсом 2735 Москва (Шереметьево) - Камрань авиакомпании Nordwind Airlines. По информации пассажиров, рейс переносился до пяти раз, и были проблемы с обеспечением едой и питьевой водой.