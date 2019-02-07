В Твери возбудили дело о халатности из-за обрушения исторического здания

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Тверской области расследуют уголовное дело по факту обрушения крыши аварийного исторического здания в Твери, к которому примыкает жилой дом, сообщила в четверг пресс-служба СКР.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Как сообщалось, в доме № 48, расположенном во Дворе Пролетарки города Твери, рухнула крыша. Ранее данный дом был признан аварийным и его жителей расселили. Однако к нему примыкает дом № 47, в котором продолжают проживать около 250 человек.

Установлено, что оба дома, расположенные во Дворе Пролетарки города Твери, являются объектами культурного наследия региональной категории охраны и входят в состав историко-архитектурного комплекса середины XIX-начала XX веков, получившего название "Морозовский городок".

Решением Тверской городской думы от 2003 года была утверждена городская целевая программа "Реконструкция общежитий во Дворе Пролетарки в 2002-2007 годах", после чего была утверждена программа, предусматривающая расселение граждан из этих жилых домов. Информация была доведена до должностных лиц администрации Твери.

"Безопасные условия для проживания граждан в доме № 47 во Дворе Пролетарки администрация города так и не обеспечила. Дом №48 администрацией был признан аварийным и расселен, в 2018 году в нем произошло обрушение межэтажных перекрытий, а 2 февраля 2019 года обрушение крыши дома. Техническое же состояние дома №47 по-прежнему создает угрозу для жизни и здоровья проживающих там людей, однако администрация города не предоставляет гражданам безопасные помещения для проживания", - говорится в сообщении.

При этом, как напоминают в СКР, суд в Твери 30 октября 2018 года признал бездействие администрации город незаконным в связи в неосуществлением контроля за сохранностью муниципальных жилых помещений в доме №47.

По данным местных СМИ, дом входит в комплекс "Морозовский городок", который является историко-архитектурным комплексом общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах.