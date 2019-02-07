Совет директоров МОЭСК продлил полномочия Синютина на посту гендиректора

Законопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении

Песков прокомментировал приговор гражданину Дании, который был арестован во время коллективного чтения Библии и получил шесть лет Подробнее

Кремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностью

И.о. главы управления Следственного комитета по КЧР подал в отставку Подробнее

В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых

В официальном отзыве на проект говорится, что его реализация приведет к росту цен на российском рынке Подробнее

Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете

7 февраля 12:49

Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова

Ранее он жаловался на то, что его поселили в одной камере с осужденным за терроризм Подробнее

7 февраля 11:53

Отставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказания

Решение освободить осужденного за экстремизм Владимира Квачкова принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ Подробнее

7 февраля 11:43

Сенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержании

Он добавил, что мог тогда скрыться от следствия, если бы хотел Подробнее

7 февраля 10:24

Google удалил 73% незаконного контента из поисковой выдачи

По данным источника, компания принимает решение по каждой ссылке из списка Роскомнадзора без подключения к реестру Подробнее

7 февраля 09:53

ФСБ задержала 30 членов группы фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах

Операция против производителей высококачественных фальшивок прошла в московском регионе и Дагестане Подробнее

6 февраля 17:16

Петербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега