Совет директоров МОЭСК продлил полномочия Синютина на посту гендиректора

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) избрал генерального директора Петра Синютина на новый срок, сообщила компания.
Его полномочия продлены до 4 февраля 2022 года включительно. Соответствующее решение было принято на заседании 4 февраля.
"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, ГПБ - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.