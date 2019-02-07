Журналист Максим Шевченко собрался выдвинуться в губернаторы Петербурга

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Публицист, депутат Законодательного собрания Владимирской области Максим Шевченко заявил о планах участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

О своих планах на выдвижение Шевченко заявил радиостанции "Эхо Москвы".

"Может быть, пойду вообще не от партии. А что, разве петербуржцы не дадут собрать мне голоса? Все-таки Петербург - не какая-то далекая провинция, где все запуганы каким-нибудь зловещим губернатором и управлением внутренней политики администрации президента. Петербург - город, где люди обладают человеческим достоинством. Они заинтересованы в том, чтобы Петербург был европейским, открытым, публичным в смысле дискуссий", - заявил журналист.

Ранее о планах включиться в предвыборную гонку заявили депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и руководитель общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. Лидер парламентской фракции "Партия роста" Оксана Дмитриева допустила свое участие в выборах, если "Единая Россия" поможет ей со сбором подписей муниципалов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах градоначальника в интервью телеканалу "78".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.