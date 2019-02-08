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Петербургские депутаты предложили разрешить жарить шашлык в парках и скверах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал законопроект, позволяющий жарить шашлык в парках и скверах, разжигать мангалы разрешат в строго отведенных местах.

Как сообщила в пятницу пресс-служба главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, депутаты предлагают согласовать городское законодательство с реальной практикой; так, по словам депутата, штраф в размере до 5 тыс. рублей за разведение огня в парках и скверах останавливает немногих.

"Тысячи людей хорошо осознают, что нарушают закон, но все равно идут жарить шашлыки неподалеку от дома. И это в какой-то степени объяснимо: специально оборудованных мест, разрешенных для разведения огня и приготовления шашлыка, в черте города попросту нет. Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлычниками, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах", - подчеркнул Четырбок.

Согласно тексту документа, правительство Петербурга должно будет создать специальные площадки для отдыха, предназначенные, в том числе, для установки мангалов и барбекю, а также определить правила их использования. Предполагается, что такие места будут оборудованы урнами, противопожарными средствами и мангалами.

Инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании палаты.

Теги: Петербург
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