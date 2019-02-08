Житель Волгоградской области получил 12 лет строгого режима за похищение школьницы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Камышинский городской суд Волгоградской области приговорил к 12 годам в колонии строгого режима 59-летнего Сергея Вихлянцева, который обвинялся в похищении 11-летней девочки, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс" старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

"В судебном заседании установлено, что утром 1 марта прошлого года обвиняемый, представившись сотрудником полиции, потребовал от 11-летней девочки, следовавшей в школу, сесть в его машину. Несовершеннолетняя согласилась, после чего он ее похитил и отвез к себе в квартиру в Камышине", - сказала Черединина.

По ее словам, у похитителя девочка находилась до 5 марта, пока ее не обнаружили сотрудники полиции, проводившие поквартирный обход. В ходе обыска в квартире мужчины также были обнаружены поддельное удостоверение сотрудника полиции и более 560 граммов пороха.

В отношении злоумышленника СУ СКР по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (пп. "з,д" ч.2 ст.126 УК РФ), подделке с целью использования удостоверения сотрудника полиции (ч.2 ст.327 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст.222.1 УК РФ).

"В ходе расследования было установлено, что Вихлянцев был знаком с родителями похищенной школьницы, в магазине которых он ранее работал грузчиком. У мужчины имелась крупная сумма задолженности по кредитам. Следователи полагают, что именно это могло сподвигнуть злоумышленника к похищению школьницы - вероятнее всего, он планировал потребовать с родителей ребенка выкуп", - сообщила агентству представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Она подчеркнула, что своей вины Вихлянцев не признал, настаивая на том, что девочка добровольно хотела у него жить.