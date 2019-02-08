В России

Эвакуатор уронил внедорожник на мосту в Иркутске и спровоцировал массовое ДТП

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пять автомобилей столкнулись в пятницу на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Около 14:20 по местному времени на мосту из кузова эвакуатора выпал внедорожник "Тойота Рав-4", в который тут же врезался внедорожник "Тойота Хайлюкс". Одновременно эвакуатор столкнулся с легковым автомобилем "Хонда Аккорд" и еще одним автомобилем", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте аварии работало два экипажей ГИБДД, в настоящее время движение по мосту нормализовано.

"Информации о госпитализации участников ДТП в полицию пока не поступало", - уточнил представитель МВД.

По данным полиции, эвакуатор забрал "Тойоту Рав-4" за нарушение правил парковки на улице Карла Маркса в центре Иркутска.

"Обстоятельства инцидента устанавливаются. Известно, что 39-летний водитель эвакуатора занимался этим видом деятельности более года", - добавил собеседник агентства.

Теги: Иркутск
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