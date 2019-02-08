Глава комитета по управлению имуществом Саратова арестовали по делу о взятке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Саратова принял решение об аресте на два месяца председателя комитета по управлению имуществом (КУИ) Саратова Елены Салеевой, обвиняемой в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в пятницу.

Салеевой было предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщалось, глава КУИ является вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Саратова при изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В ходе следствия ранее был арестован начальник отдела муниципального контроля комитета по имуществу. Его обвиняют в получении многомиллионных взяток.

В настоящее время в суде находятся иски прокуратуры о возврате земельных участков, которые фактически выбыли из муниципальной собственности, а могли быть проданы на торгах и пополнить местный бюджет.