Группировку войск на юге России усилят еще две дивизии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Две новых мотострелковых дивизии, как ожидается, появятся скоро в составе войск Южного военного округа (ЮВО), сообщил в субботу информированный источник "Интерфакса".

"Планируется, что в дивизии будут переформированы две отдельные мотострелковые бригады. Сначала девятнадцатая со штабом во Владикавказе, затем - 136-я из состава 58-й общевойсковой армии (Буйнакск)", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в предыдущие годы, когда проводилось реформирование российской армии, соответствующие дивизии были сокращены до бригад.

Сейчас в составе войск ЮВО есть две мотострелковых дивизии (мсд). 42-я входит в 58-ю общевойсковую армию (ОА), которая дислоцируется в Чечне и 150-я Восьмой общевойсковой армии (Ростовская область).

58-я ОА считается одной из самых боевых в Вооружённых силах. Она вынесла на себе основную тяжесть всех вооружённых конфликтов на юге России после распада СССР.

19-й мсд в разные годы командовали такие известные военачальники, как нынешний командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, посол РФ в Южной Осетии (с 2004 по 2008 годы - командующий Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта) генерал-майор Марат Кулахметов, начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров.