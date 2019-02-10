Ликвидирован пожар в здании в центре Самары

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в административном здании в историческом центре Самары ликвидирован, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Ликвидация пожара объявлена в 22:16. Горели межэтажные перекрытия на площади 80 кв. метров", - сообщил представитель ведомства.

Он уточнил, что тушением пожара занимались 96 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в административном здании на Ленинградской улице, 77 вечером в воскресенье, были эвакуированы 30 человек.