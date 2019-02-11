Двое детей погибли на пожаре в Кузбассе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали ночной пожар в жилом частном доме в Куйбышевском районе Новокузнецка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области в понедельник.

Сигнал о пожаре был получен 1:34 (21:34 по Москве) и ликвидирован спустя 27 минут.

"К прибытию первого подразделения дом горел полностью, сгорела крыша и стены строения. Общая площадь пожара составила 45 кв. м, причина возгорания устанавливается", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что до прибытия спасателей из дома эвакуировались пять человек, на месте работали более 20 спасателей.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что на пожаре погибли двое детей.