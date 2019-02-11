В центре Ростова-на-Дону загорелся трехэтажный жилой дом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат жилой дом в центре Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Пожар произошел на кровле трёхэтажного жилого дома по адресу - ул. Шаумяна, 45. Пожару присвоен ранг №2", - говорится в сообщении.

Возгорание тушат 66 человек, задействовано 20 единиц техники.

На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

В августе 2017 года в частном секторе центральной части Ростова-на-Дону произошел пожар. Огонь распространился на площади в десять тысяч квадратных метров, сгорели более ста домов. Среди версий происшествия был поджог.