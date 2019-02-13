РФ выплатила почти $150 млн в бюджеты миротворческих операций и регулярный бюджет ООН

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия совершила перевод в регулярный бюджет ООН и в бюджеты миротворческих операций около $148,5 млн, сообщает сайт постпредства РФ при ООН.
В сообщении уточняется, что 12 февраля Российская Федерация перевела 148 408 548 долларов в качестве выплаты начисленных на Россию взносов.
В сообщении перечисляются миротворческие операции, в бюджет которых были переведены взносы: Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали, Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, Смешанная операция Африканского союза - ООН в Дарфуре, Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, Временные силы ООН в Ливане, Отделение ООН по поддержке в Сомали, Миссия ООН в Южном Судане, Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее, Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, Силы ООН по наблюдению за разъединением, Миссия ООН по делам временной администрации в Косово, а также Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.